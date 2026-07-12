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Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Холлоуэю на турнире UFC 329

Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Бой завершился в первом раунде. Бывший двойной чемпион получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах поединка. После этого он не смог стоять на ногах и дважды упал, судья остановил бой. Урона соперники друг другу почти не нанесли.

Первая встреча спортсменов состоялась в 2013 году и завершилась победой Конора единогласным решением судей.

Напомним, что этот поединок стал первым для Макгрегора после пятилетнего перерыва. Теперь в его активе 22 победы и семь поражений в ММА. У Холлоуэя — 28 побед и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Алексей Олейник завершил карьеру победой в главном бою Open FC 67.

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