Боец Карта: «Север» с начала июля уничтожил более 60 блиндажей ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили свыше 60 блиндажей с живой силой ВСУ в Харьковской области с начала июля. Об этом сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.
«Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение и уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июля. Огневое поражение было нанесено с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также при участии подразделений беспилотных систем. Благодаря качественной разведке были выявлены места скопления противника и техники, а также пункты управления и временной дислокации с находящейся там живой силой», — рассказал собеседник агентства.
По словам Карты, для выполнения боевых задач «Север» использует беспилотники самолетного типа, которые способны залетать вглубь территории Украины на расстояние около 100 км.