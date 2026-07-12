Боец Карта: «Север» с начала июля уничтожил более 60 блиндажей ВСУ под Харьковом

«Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение и уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июля. Огневое поражение было нанесено с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также при участии подразделений беспилотных систем. Благодаря качественной разведке были выявлены места скопления противника и техники, а также пункты управления и временной дислокации с находящейся там живой силой», — рассказал собеседник агентства.