Дэвис: Передача США Украине ракет PAC-3 говорит о непонимании сути конфликта

Ранее Владимир Зеленский анонсировал получение нового пакета военной помощи от США. По его словам, в него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Киев также договорился с европейскими странами о дополнительных поставках ракет PAC-3. Украинские власти параллельно обсуждают с иностранными партнёрами возможность выпуска систем Patriot на территории страны. Стороны согласовывают технические условия и юридические вопросы. Экс-комик заявил, что сроки запуска производства будут зависеть от скорости этих переговоров.