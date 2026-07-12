Группировка «Север» уничтожила 9 пунктов управления БПЛА и более 50 солдат ВСУ

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили 9 пунктов управления БПЛА и более 50 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили ТАСС в группировке войск.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, 9 пунктов управления БПЛА, 10 автомобилей высокой проходимости и более 50 солдат ВСУ», — рассказали в Северной группировке войск.
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