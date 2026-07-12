КСИР заявил о поражении второго судна в Ормузском проливе и атаке на базу США

Об этом сообщает Press TV.
В КСИР подчеркнули, что эти действия стали ответом на продолжающиеся атаки США по иранским прибрежным военным базам.
Атаке с использованием баллистических ракет подверглась американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре. Удары также были нацелены на центр технического обслуживания истребителей и штаб-квартиру базы.
«Второе судно, нарушившее правила, было поражено и выведено из строя в Ормузском проливе», — говорится в заявлении.
Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.
Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.