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КСИР заявил о поражении второго судна в Ормузском проливе и атаке на базу США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) вывел из строя второе судно в Ормузском проливе и нанёс повторный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) вывел из строя второе судно в Ормузском проливе и нанёс повторный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Об этом сообщает Press TV.

В КСИР подчеркнули, что эти действия стали ответом на продолжающиеся атаки США по иранским прибрежным военным базам.

Атаке с использованием баллистических ракет подверглась американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре. Удары также были нацелены на центр технического обслуживания истребителей и штаб-квартиру базы.

«Второе судно, нарушившее правила, было поражено и выведено из строя в Ормузском проливе», — говорится в заявлении.

Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.

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