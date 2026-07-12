Армия Ирана нанесла ответные удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне

Иранские военные атаковали беспилотниками американские системы ПВО, склад боеприпасов и радиолокационные станции в Кувейте и Бахрейне в ответ на продолжающиеся удары США.
Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление иранской армии.
Беспилотники были направлены на систему ПВО Patriot, склад боеприпасов и радиолокационную станцию в Кувейте. Отдельная группа дронов атаковала военный коммуникационный центр и радиолокационную станцию в Бахрейне.
«Ответственность за дальнейшую дестабилизацию в регионе лежит на американо-израильском враге», — говорится в заявлении.
Иранские военные также предупредили, что в случае продолжения атак ответ будет более жёстким.
Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.
Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.