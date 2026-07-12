Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Ирана нанесла ответные удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне

Иранские военные атаковали беспилотниками американские системы ПВО, склад боеприпасов и радиолокационные станции в Кувейте и Бахрейне в ответ на продолжающиеся удары США.

Иранские военные атаковали беспилотниками американские системы ПВО, склад боеприпасов и радиолокационные станции в Кувейте и Бахрейне в ответ на продолжающиеся удары США.

Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление иранской армии.

Беспилотники были направлены на систему ПВО Patriot, склад боеприпасов и радиолокационную станцию в Кувейте. Отдельная группа дронов атаковала военный коммуникационный центр и радиолокационную станцию в Бахрейне.

«Ответственность за дальнейшую дестабилизацию в регионе лежит на американо-израильском враге», — говорится в заявлении.

Иранские военные также предупредили, что в случае продолжения атак ответ будет более жёстким.

Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше