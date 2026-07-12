В Армении оппозиционный блок оспорит в Конституционном суде закон оседлости

Оппозиционер указала на неприемлемость этого закона по двум причинам. С ее слов, таким образом специально проводится сегрегация между гражданами, живущими в Армении и за пределами страны. И второе, как отметила депутат, в новоиспеченном законе содержится много проблематичных формулировок. К примеру, как утверждает Григорян, если гражданин Армении отправился за рубеж на лечение, то его избирательное право может быть ограничено. Депутат обратила внимание, что власти пошли на ограничение избирательного права граждан республики, не проживающих на постоянной основе в Армении, при этом сохранив весь спектр их обязательств перед страной.