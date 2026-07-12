Адвокат Умарова раскритиковала партийные списки кандидатов в курултай

«Правовая пустота партийных списков! После принятия новой Конституции нам обещали обновление политической системы. На практике же мы наблюдаем не институциональное развитие, а эксперимент, который трудно назвать правовым. Выборы в Құрылтай по партийным спискам все больше напоминают не формирование законодательного органа, а демонстрацию того, насколько далеко можно зайти в подмене содержания формой. Я предлагаю узаконить публичные дома, чтобы представителей или представительниц древней профессии тоже можно было выдвигать на депутатские кресла или назначать чиновниками. Ведь там, где нет морали и не нужны знания, ничего не имеет значения, кроме непотизма и сервиса. Юридическая проблема здесь не в том, что в списках появляются “новые лица”. Проблема в том, что эти лица не обладают минимально необходимой правовой компетентностью», — написала она в соцсетях.