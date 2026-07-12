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Адвокат Умарова раскритиковала партийные списки кандидатов в курултай

Астана. 12 июля. КазТАГ — Адвокат Айман Умарова раскритиковала действующую систему формирования партийных списков кандидатов, заявив, что в них включают людей без необходимой правовой подготовки, передает корреспондент агентства.

«Правовая пустота партийных списков! После принятия новой Конституции нам обещали обновление политической системы. На практике же мы наблюдаем не институциональное развитие, а эксперимент, который трудно назвать правовым. Выборы в Құрылтай по партийным спискам все больше напоминают не формирование законодательного органа, а демонстрацию того, насколько далеко можно зайти в подмене содержания формой. Я предлагаю узаконить публичные дома, чтобы представителей или представительниц древней профессии тоже можно было выдвигать на депутатские кресла или назначать чиновниками. Ведь там, где нет морали и не нужны знания, ничего не имеет значения, кроме непотизма и сервиса. Юридическая проблема здесь не в том, что в списках появляются “новые лица”. Проблема в том, что эти лица не обладают минимально необходимой правовой компетентностью», — написала она в соцсетях.

По мнению Умаровой, законодатель принимает нормы, регулирующие жизнь миллионов людей, поэтому эта деятельность требует знаний, опыта и понимания правовых последствий принимаемых решений, а не является декоративной должностью или символом «доступности политики».

«Настолько оскорбительно звучат выдвижения лиц, которые не то, чтобы понятия не имеют о законах и том, как они применяются, но и вообще о существовании норм и прав человека, что приходится делать выводы относительно тех, кто их выдвигает и кому дозволено проводить некий “кастинг” на “профессиональную пригодность”. Почему так случилось, что критериями отбора стали удобство, а не профессионализм и экспертность. Как говорят: “когда исчезает честь, остается только удобство”. Но ведь удобство — это не критерий отбора законодателей, а признак деградации института представительства. Когда политические партии включают в списки людей, чья биография больше напоминает хронику светской жизни, чем путь к публичной службе, это свидетельствует о деградации института представительства. Парламент превращается в витрину, где вместо компетентных законодателей выставляют “новые лица”, забывая, что лицо без содержания — это просто маска», — отметила она.

Адвокат заявил, что принятие законов людьми, не понимающими их последствий, создает правовые риски. Она также считает, что парламент, согласно Конституции, должен обеспечивать верховенство права, а не становиться площадкой для социальных экспериментов или политических технологий под видом демократии.

«Если раньше говорили: “Каждый народ достоин своего правительства”, то теперь, похоже, нам предлагают новую редакцию: каждый список достоин тех, кто его составлял. И если мы действительно хотим строить государство, а не имитацию, то пора перестать путать законодательный процесс с ярмаркой тщеславия. Политтехнология не заменяет компетентность, а ее отсутствие не компенсируется “новыми лицами”. Закон требует содержания, а не декораций», — заключила Умарова.