Адвокат Умарова раскритиковала партийные списки кандидатов в курултай

«Правовая пустота партийных списков! После принятия новой Конституции нам обещали обновление политической системы. На практике же мы наблюдаем не институциональное развитие, а эксперимент, который трудно назвать правовым. Выборы в Құрылтай по партийным спискам все больше напоминают не формирование законодательного органа, а демонстрацию того, насколько далеко можно зайти в подмене содержания формой. Я предлагаю узаконить публичные дома, чтобы представителей или представительниц древней профессии тоже можно было выдвигать на депутатские кресла или назначать чиновниками. Ведь там, где нет морали и не нужны знания, ничего не имеет значения, кроме непотизма и сервиса. Юридическая проблема здесь не в том, что в списках появляются “новые лица”. Проблема в том, что эти лица не обладают минимально необходимой правовой компетентностью», — написала она в соцсетях.
По мнению Умаровой, законодатель принимает нормы, регулирующие жизнь миллионов людей, поэтому эта деятельность требует знаний, опыта и понимания правовых последствий принимаемых решений, а не является декоративной должностью или символом «доступности политики».
«Настолько оскорбительно звучат выдвижения лиц, которые не то, чтобы понятия не имеют о законах и том, как они применяются, но и вообще о существовании норм и прав человека, что приходится делать выводы относительно тех, кто их выдвигает и кому дозволено проводить некий “кастинг” на “профессиональную пригодность”. Почему так случилось, что критериями отбора стали удобство, а не профессионализм и экспертность. Как говорят: “когда исчезает честь, остается только удобство”. Но ведь удобство — это не критерий отбора законодателей, а признак деградации института представительства. Когда политические партии включают в списки людей, чья биография больше напоминает хронику светской жизни, чем путь к публичной службе, это свидетельствует о деградации института представительства. Парламент превращается в витрину, где вместо компетентных законодателей выставляют “новые лица”, забывая, что лицо без содержания — это просто маска», — отметила она.
Адвокат заявил, что принятие законов людьми, не понимающими их последствий, создает правовые риски. Она также считает, что парламент, согласно Конституции, должен обеспечивать верховенство права, а не становиться площадкой для социальных экспериментов или политических технологий под видом демократии.
«Если раньше говорили: “Каждый народ достоин своего правительства”, то теперь, похоже, нам предлагают новую редакцию: каждый список достоин тех, кто его составлял. И если мы действительно хотим строить государство, а не имитацию, то пора перестать путать законодательный процесс с ярмаркой тщеславия. Политтехнология не заменяет компетентность, а ее отсутствие не компенсируется “новыми лицами”. Закон требует содержания, а не декораций», — заключила Умарова.