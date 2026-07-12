Эксперт Свириденко: последние шаги США не ведут к улучшению отношений с РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заявления США о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, а также тональность высказываний неприемлемы для России и не приведут ни к разрешению конфликта с Украиной, ни к улучшению экономических отношений. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко.
«Когда идут разговоры об экономическом сотрудничестве США с Россией, в целом ожидали, конечно, большего и более быстрого движения к достижению понимания по ключевому вопросу — по конфликту. Но сейчас, что слышно и из заявлений нашего внешнеполитического ведомства, есть некоторые непонимание и разочарование в той риторике, которая не может считаться уместной с российской точки зрения ни в каком формате», — сказал он.
По словам эксперта, для России заявления об атаках на инфраструктуру как инструменте давления не станут аргументом. «Россия как страна суверенная, большая, одна из основательниц ООН, не может воспринять такую риторику как базу для переговоров», — подчеркнул Свириденко.
Нынешний подход Вашингтона не способствует ни положительному развитию ситуации вокруг конфликта с Украиной, ни экономическому сотрудничеству, считает он. «Им должно быть понятно, что разговаривать с Россией так, как они сейчас позволяют себе говорить, не может привести к какому-то успешному развитию ни ситуации в отношении конфликта, ни ситуации в отношении экономических отношений. Такая риторика неприемлема для политики», — добавил эксперт.
Свириденко отметил, что реальные проекты между Россией и США смогут вернуться в повестку только при изменении риторики. «Надежды на реальные новые проекты по линии США и России могут вернуться лишь в случае, когда эта риторика станет более реалистичной и будет обеспечивать какую-либо договороспособность. Сейчас этого действительно нет», — заключил он.