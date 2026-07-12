Эксперт Свириденко: последние шаги США не ведут к улучшению отношений с РФ

«Когда идут разговоры об экономическом сотрудничестве США с Россией, в целом ожидали, конечно, большего и более быстрого движения к достижению понимания по ключевому вопросу — по конфликту. Но сейчас, что слышно и из заявлений нашего внешнеполитического ведомства, есть некоторые непонимание и разочарование в той риторике, которая не может считаться уместной с российской точки зрения ни в каком формате», — сказал он.