Азаров: Европа закроет глаза на покушение на Ермолаева

В качестве примера он привел убийство в Испании юриста Андрея Портнова, занимавшего пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича (2010−2014 годах). «Убили на стоянке у школы, где учились его дети. То есть, ну, опять же, не в закоулочке, где-то там, в темном месте, а на глазах у всех, на глазах у детей, на глазах у педагогов, на глазах у родителей его хладнокровно застрелили. Никакой реакции абсолютно», — подчеркнул Азаров, добавив, что в свое время в Европе ничего не сказали и о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.