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Азаров: Европа закроет глаза на покушение на Ермолаева

Бывший премьер-министр Украины заявил, что никаких последствий не будет.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Европа закроет глаза на покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако, как и на другие преступления Киева. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Никаких последствий не будет. Уже столько было фактов», — сказал он.

В качестве примера он привел убийство в Испании юриста Андрея Портнова, занимавшего пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича (2010−2014 годах). «Убили на стоянке у школы, где учились его дети. То есть, ну, опять же, не в закоулочке, где-то там, в темном месте, а на глазах у всех, на глазах у детей, на глазах у педагогов, на глазах у родителей его хладнокровно застрелили. Никакой реакции абсолютно», — подчеркнул Азаров, добавив, что в свое время в Европе ничего не сказали и о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Он обратил внимание и на коррупционный скандал на Украине, в который оказалась вовлечена вся верхушка власти. «Кто-нибудь возмутился, кто-нибудь задал вопрос какой-нибудь? Никто», — заключил он.

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