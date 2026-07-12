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В МИД России назвали условия для диалога с НАТО

Россия готова к диалогу с Североатлантическим альянсом исключительно при соблюдении принципа неделимости безопасности и учёта своих интересов.

Россия готова к диалогу с Североатлантическим альянсом исключительно при соблюдении принципа неделимости безопасности и учёта своих интересов.

Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

По словам дипломата, Москва неоднократно подчёркивала, что не планирует нападений на страны блока. Однако любые переговоры должны опираться на ключевые принципы международной безопасности.

Масленников отметил, что по своей сути западный альянс заточен на конфронтацию и достижение целей силовым путём. Он выразил сомнение в готовности блока работать ради стабильности.

«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — заключил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сказал, что расширение военной инфраструктуры НАТО становится вопросом жизни и смерти.

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