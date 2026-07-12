Ставшая известной по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова объявила об увольнении из прокуратуры

«Считаю важным лично прокомментировать эту ситуацию. Многие годы я работала в органах прокуратуры. Для меня это всегда было служением закону, государству и защите прав граждан. В связи с выдвижением кандидатом я уволилась из прокуратуры. Это требование закона, которое мной исполнено. Это решение я приняла осознанно. Уверена, что мой профессиональный опыт и знания могут быть полезны в законотворческой деятельности, а также в решении вопросов, которые волнуют наших граждан. Благодарю всех за поддержку, вопросы и внимание. Для меня это важно. Впереди много работы, и я готова к открытому диалогу», — написала Аймаганова.