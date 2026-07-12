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Ставшая известной по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова объявила об увольнении из прокуратуры

Известный прокурор Айжан Аймаганова подтвердила, что может стать депутатом Курултая и сообщила, что уходит из прокуратуры, передает NUR.KZ.

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам в соцсети, где прокомментировала информацию о том, что ее кандидатура была выдвинута в депутаты Курултая от одной из партий.

«Считаю важным лично прокомментировать эту ситуацию. Многие годы я работала в органах прокуратуры. Для меня это всегда было служением закону, государству и защите прав граждан. В связи с выдвижением кандидатом я уволилась из прокуратуры. Это требование закона, которое мной исполнено. Это решение я приняла осознанно. Уверена, что мой профессиональный опыт и знания могут быть полезны в законотворческой деятельности, а также в решении вопросов, которые волнуют наших граждан. Благодарю всех за поддержку, вопросы и внимание. Для меня это важно. Впереди много работы, и я готова к открытому диалогу», — написала Аймаганова.

Ранее мы писали, что прокурор Айжан Аймаганова, которая стала широко известна в стране после суда над Куандыком Бишимбаевым, оказалась в списке кандидатов в депутаты Курултая от партии «Әділет».

Напомним, она выступала одним из гособвинителей по делу Куандыка Бишимбаева, которого подозревали в убийстве супруги — Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.