Иран нанёс удар по логистическим объектам США в оманском порту Дукм

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) осуществил атаку на логистические центры и заправочные платформы для американских авианосцев в порту Дукм в Омане.
Об этом сообщает Press TV.
Как следует из заявления КСИР, атака стала третьим этапом ответных мер на продолжающуюся агрессию США.
Целями иранских сил стали центры материально-технического обеспечения и платформы для заправки авианосцев.
Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.
Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.