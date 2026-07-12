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Иран нанёс удар по логистическим объектам США в оманском порту Дукм

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) осуществил атаку на логистические центры и заправочные платформы для американских авианосцев в порту Дукм в Омане.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) осуществил атаку на логистические центры и заправочные платформы для американских авианосцев в порту Дукм в Омане.

Об этом сообщает Press TV.

Как следует из заявления КСИР, атака стала третьим этапом ответных мер на продолжающуюся агрессию США.

Целями иранских сил стали центры материально-технического обеспечения и платформы для заправки авианосцев.

Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.

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