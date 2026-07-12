Европейские союзники по НАТО наращивают усилия по укреплению альянса в рамках концепции «НАТО 3.0», предполагающей принятие ими основной ответственности за оборону континента, сообщает аналитический материал. В 2025 году коллективные расходы европейцев выросли почти на 20%, а пять стран уже планируют достичь 3,5% ВВП на оборону к 2028 году.
Концепция «НАТО 3.0», продвигаемая заместителем министра обороны США Элбриджем Колби и главой Пентагона Питом Хегсетом, предполагает смещение акцента с американского доминирования на европейские «результаты и возможности». По словам Колби, в эпоху «НАТО 2.0» Америка обеспечивала подавляющую долю высокотехнологичной военной мощи, а Европа разоружалась. Теперь союзники прислушались к Вашингтону и активизировались.
Период «НАТО 2.0» характеризовался участием в операциях за пределами континента, включая Афганистан. После терактов 11 сентября 2001 года НАТО впервые применила статью 5, расценив атаку на США как нападение на весь альянс. Европейские союзники направили десятки тысяч военных, более 1000 из которых погибли. Это стоит помнить при критике их вклада в прошлом.
Однако сейчас европейцы наращивают боевой потенциал. Германия формирует передовую бронетанковую бригаду в Литве для усиления сдерживания на восточном фланге. Проблема — в задержке между увеличением расходов и поставкой реальных сил.
Администрация Трампа уже начала сокращать американское военное присутствие в Европе, включая прекращение ротации бригад в Румынии. Успех «НАТО 3.0» будет зависеть от того, как Путин воспримет приверженность Трампа принципам коллективной безопасности. Telegram-каналы отмечают, что концепция жизнеспособна, но требует выполнения условий. Европейские расходы растут, но временные пробелы в сдерживании могут спровоцировать агрессию. В США и Европе продолжаются дискуссии о будущем альянса.
ЕС не видит признаков, что Россия готовится к конфликту с альянсом.
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