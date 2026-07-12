Европа наращивает усилия по укреплению НАТО 3.0

Период «НАТО 2.0» характеризовался участием в операциях за пределами континента, включая Афганистан. После терактов 11 сентября 2001 года НАТО впервые применила статью 5, расценив атаку на США как нападение на весь альянс. Европейские союзники направили десятки тысяч военных, более 1000 из которых погибли. Это стоит помнить при критике их вклада в прошлом.