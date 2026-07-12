ФИФА выступила с заявлением о спорном голе Беллингема в матче ЧМ с Норвегией

ФИФА выступила с заявлением о спорном голе сборной Англии в первом тайме с Норвегией в четвертьфинале чемпионате мира — 2026.
Первый гол англичан забил Джуд Беллингем. Перед этим мяч после выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда попал в трос камеры-паука и из-за этого упал на ногу соперника, которые начали голевую атаку.
«Датчик в мяче не зафиксировал пикового значения “сердцебиения мяча” во время его полёта. Таким образом, не было обнаружено никаких доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию», — говорится в заявлении ФИФА.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в польза сборной Англии. Команда вышла в ½ финала, где сыграет с Аргентиной.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии забила команде Англии впервые за 33 года.