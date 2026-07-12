ФИФА выступила с заявлением о спорном голе Беллингема в матче ЧМ с Норвегией

«Датчик в мяче не зафиксировал пикового значения “сердцебиения мяча” во время его полёта. Таким образом, не было обнаружено никаких доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию», — говорится в заявлении ФИФА.