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Подполковник США Дэвис назвал передачу ракет Украине ослаблением обороны США

Решение Белого дома направить киевскому режиму зенитные ракеты PAC-3 подрывает обороноспособность самих Соединённых Штатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Решение Белого дома направить киевскому режиму зенитные ракеты PAC-3 подрывает обороноспособность самих Соединённых Штатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, запасы этих ракет в США и без того истощены из-за начатого против Ирана конфликта, а их восполнение может занять годы.

Дэвис подчеркнул, что столь ограниченные поставки не способны коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

По мнению военного, подобные действия говорят либо о непонимании сути украинского конфликта, либо о неспособности адекватно оценить собственные потребности.

Ранее президент США Дональд Трамп в Анкаре заявил, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Он добавил, что так Киев «не сможет жаловаться, что Соединённые Штаты поставляют их недостаточно».

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