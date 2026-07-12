Решение Белого дома направить киевскому режиму зенитные ракеты PAC-3 подрывает обороноспособность самих Соединённых Штатов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, запасы этих ракет в США и без того истощены из-за начатого против Ирана конфликта, а их восполнение может занять годы.
Дэвис подчеркнул, что столь ограниченные поставки не способны коренным образом изменить ситуацию на поле боя.
По мнению военного, подобные действия говорят либо о непонимании сути украинского конфликта, либо о неспособности адекватно оценить собственные потребности.
Ранее президент США Дональд Трамп в Анкаре заявил, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Он добавил, что так Киев «не сможет жаловаться, что Соединённые Штаты поставляют их недостаточно».