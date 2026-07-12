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В результате атаки БПЛА на Самарскую область погиб мужчина

Террористическая атака украинских беспилотников на Самарскую область унесла жизнь мирного жителя, ещё три человека, включая ребёнка, пострадали.

Террористическая атака украинских беспилотников на Самарскую область унесла жизнь мирного жителя, ещё три человека, включая ребёнка, пострадали.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, в результате налёта есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.

«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина… Трое человек пострадало, в том числе ребёнок. На данный момент они госпитализированы», — написал Федорищев.

На местах происшествий работают оперативные службы, пострадавшим пообещали оказать всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик, катавшийся на велосипеде, получил тяжёлые ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайвороне Белгородской области.

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