США заявили об ударах по 300 целям в Иране за неделю

Ранее Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Кроме того, иранская сторона сообщила о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. CENTCOM сообщил, что контейнеровоз GFS Galaxy получил серьезные повреждения в результате удара. В ответ Соединенные Штаты начали третью волну ударов по Ирану. Позднее иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по американским объектам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Иордании.