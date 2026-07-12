Россию невозможно исключить из ОБСЕ, заявили в МИД

«За исключение России из ОБСЕ высказывается лишь небольшая группа стран из категории оголтелых русофобов (Польша, Прибалтика), заинтересованных в международной изоляции РФ», — сказал он.
При этом, по словам, Масленникова, «их капризы не имеют никакого отношения ни к Правилам процедуры ОБСЕ, которые не предусматривают “механизм исключения”, ни к действующему в Организации правилу консенсуса, в соответствии с которым принимаются все решения».
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