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Россию невозможно исключить из ОБСЕ, заявили в МИД

Масленников: механизма исключения из ОБСЕ нет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российскую сторону невозможно исключить из ОБСЕ, для этого не существует механизма, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«За исключение России из ОБСЕ высказывается лишь небольшая группа стран из категории оголтелых русофобов (Польша, Прибалтика), заинтересованных в международной изоляции РФ», — сказал он.

При этом, по словам, Масленникова, «их капризы не имеют никакого отношения ни к Правилам процедуры ОБСЕ, которые не предусматривают “механизм исключения”, ни к действующему в Организации правилу консенсуса, в соответствии с которым принимаются все решения».

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