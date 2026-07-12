Американский актёр Стивен Сигал назвал президента России Владимира Путина «величайшим лидером в мире» в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Он также заявил, что Европа и США ошибаются в своём восприятии России, поддавшись идее о ней как о «страшном монстре».
Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, оценил стиль руководства Дональда Трампа как «человека с собственным стилем», а Владимира Зеленского охарактеризовал как актёра, которым тот всегда и был. Отвечая на вопрос о заблуждениях Запада, он подчеркнул, что многие в США и Европе «попались на крючок» и приняли навязываемый нарратив о России как об угрозе.
Сигал с 2018 года является спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям с США. Его высказывания регулярно вызывают резонанс на Западе, где его часто критикуют за пророссийскую позицию. Тем не менее, он продолжает публично выступать в поддержку Кремля.
Интервью Weltwoche вышло на фоне обострившейся международной обстановки. Сигал призвал западные страны пересмотреть своё отношение к России, указав на необходимость диалога. Его заявления уже вызвали широкую дискуссию в соцсетях и СМИ.
Стивен Сигал — известный голливудский актёр, в последние годы активно поддерживающий российскую политику. Сигал неоднократно посещал Донбасс и встречался с российскими военными. Его позиция остаётся непопулярной в Голливуде, но он продолжает пользоваться авторитетом среди консервативной аудитории. В Кремле положительно оценивают его деятельность в качестве спецпредставителя.
Сигал иронично отреагировал на упоминание Зеленского как президента.
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