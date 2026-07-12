Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, оценил стиль руководства Дональда Трампа как «человека с собственным стилем», а Владимира Зеленского охарактеризовал как актёра, которым тот всегда и был. Отвечая на вопрос о заблуждениях Запада, он подчеркнул, что многие в США и Европе «попались на крючок» и приняли навязываемый нарратив о России как об угрозе.