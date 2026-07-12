В Иране потребовали от США соблюдать условия меморандума

По его словам, их вмешательство в проход судов через Ормузский пролив привело к подрыву региональной безопасности.
Как отметил Акрами Ния, действия Вашингтона, связанные с созданием несанкционированного прохода через пролив, привели к дестабилизации. Он также указал, что вооруженные силы Ирана будут решительно защищать права народа в этом стратегическом проливе.
Ранее иранские военные объявили о закрытии Ормузского пролива после инцидента с судном, попытавшимся пройти по несанкционированному маршруту. В ответ американская сторона сообщила об ударах по территории Ирана. Позднее иранские СМИ информировали, что Иран бьет по объектам США на Ближнем Востоке.