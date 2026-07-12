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«Герани» РФ поразили склад ВСУ в Черниговской области: уничтожены беспилотники

Российские военные с использованием ударных беспилотников «Герань» нанесли удар по складу вооружения ВСУ в населённом пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области.

Склад использовался украинскими силами для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. По информации Минобороны России, удар расчётов БПЛА полностью уничтожил объекты на складе.

Ранее Минобороны доложило, что российские ВС нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. К атаке привлекли дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны, главными целями которых стали промышленные площадки в Киеве и стратегические порты Одессы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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