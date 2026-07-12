Politico: провал меморандума с Ираном ударит по Вэнсу

По мнению одного из бывших чиновников, меморандум не урегулировал два ключевых разногласия — связь ситуации в Ливане с нормализацией в Ормузском проливе и контроль над самим проливом. Это делает нарушение перемирия практически неизбежным. Вэнс, как главный переговорщик, рискует стать крайним в случае срыва договорённостей. Сторонники вице-президента, однако, считают, что его изначальный скептицизм по поводу войны и публичные сомнения в способности Ирана заключить мир помогут ему удержаться на плаву. Они отмечают, что Вэнс последовательно демонстрирует стремление завершить конфликт, оставаясь лояльным Трампу. Это создаёт выгодное политическое положение.