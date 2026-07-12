Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил об уничтожении командного центра США на авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удар по авиабазе принца Хассана в Иордании, где, по утверждению иранской стороны, были уничтожены командный центр и ангары для беспилотников MQ-9. Об этом сообщает Financial Times.

Источник: Life.ru

В заявлении КСИР говорится, что удар был нанесён по авиабазе с помощью нескольких баллистических ракет. Действия стали ответом на удары США по объектам на юге страны, включая прибрежные базы и вышки связи. Кроме того, отмечается, что «любое продолжение агрессии со стороны США будет встречено ещё более суровыми ответными мерами».

Ранее Центральное командование ВС США заявило о нанесении ударов по 140 военным целям Ирана в рамках третьей серии за неделю. Операция, как утверждается, стала ответом на нападение иранских сил на очередное коммерческое судно в Ормузском проливе. Всего за три ночи были поражены более 300 целей.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше