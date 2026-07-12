КСИР заявил об уничтожении командного центра США на авиабазе в Иордании

В заявлении КСИР говорится, что удар был нанесён по авиабазе с помощью нескольких баллистических ракет. Действия стали ответом на удары США по объектам на юге страны, включая прибрежные базы и вышки связи. Кроме того, отмечается, что «любое продолжение агрессии со стороны США будет встречено ещё более суровыми ответными мерами».