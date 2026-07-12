Над Россией сбили 349 дронов ВСУ. Военная операция, день 1600-й

8:52 Мальчик, который был ранен в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области 11 июля, умер в больнице, сообщили в оперштабе региона.
8:45 Расчет БПЛА «Герань» успешно нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
8:34 Взрыв прогремел в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
8:29 ❗️Минобороны: ВС РФ ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.
Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, доставлявшие эти грузы в порты Украины.
8:20 ? ~В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб мужчина. Еще трое человек, в том числе ребенок, пострадали~, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
8:13 Многоквартирный дом в тульском городе Щекино получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
8:10 Пустой ~танкер был поврежден атакой БПЛА при заходе в Азово-Черноморский канал~, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
8:05 ? Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 349 украинских БПЛА.
8:00 Сегодня 1600-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.