Иран заявил о подрыве безопасности из-за действий США в регионе

Конфликт вокруг Ормузского пролива длится годами. США неоднократно вводили санкции против Ирана и проводили военные манёвры в Персидском заливе. Обвинения Тегерана прозвучали на фоне обострения отношений и возможного срыва мирных переговоров. Иран также усилил военное присутствие в регионе. Международные эксперты предупреждают о риске прямой конфронтации. В ООН призвали стороны к сдержанности. Ожидается, что тема пролива будет поднята на предстоящих заседаниях Совбеза. Контроль над проливом остаётся для Ирана вопросом национальной безопасности.