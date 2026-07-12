В США заявили о приближении конца Украины

Свое мнение он опубликовал на странице в соцсети X, отреагировав на свежие сообщения о новых атаках украинских сил по объектам в России. Риттер сравнил надвигающуюся реальность с ударом о землю, назвал нынешнее восприятие происходящего иллюзией и указал на горящий Киев и разваливающийся фронт. Он посоветовал не тешить себя пустыми надеждами, поскольку финал, по его словам, неизбежен.