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В США заявили о приближении конца Украины

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер считает, что обстрелы российской гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ не меняют ситуацию на поле боя, а только ускоряют падение киевского руководства.

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер считает, что обстрелы российской гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ не меняют ситуацию на поле боя, а только ускоряют падение киевского руководства.

Свое мнение он опубликовал на странице в соцсети X, отреагировав на свежие сообщения о новых атаках украинских сил по объектам в России. Риттер сравнил надвигающуюся реальность с ударом о землю, назвал нынешнее восприятие происходящего иллюзией и указал на горящий Киев и разваливающийся фронт. Он посоветовал не тешить себя пустыми надеждами, поскольку финал, по его словам, неизбежен.

Накануне российская армия нанесла удары по военным целям в столице Украины и Одесской области. По данным украинских СМИ, системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» над Киевом.

В ответ на обстрелы гражданских сооружений на территории РФ вооруженные силы России регулярно наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника, а также по энергетическим объектам, предприятиям оборонного комплекса, узлам военного управления и связи на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские военные не атакуют жилые кварталы и социальные учреждения.

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