КСИР заявил об уничтожении ангаров с MQ-9 в Иордании

По данным КСИР, удар пришёлся по ключевым объектам военной инфраструктуры на территории Иордании. Ангары использовались для размещения американских ударных дронов MQ-9, которые активно применялись в регионе. Также поражён центр управления, координировавший действия сил США на Ближнем Востоке.
Иран заблокировал Ормузский пролив в ночь на воскресенье, назвав это мерой против американского вмешательства. В КСИР пояснили, что блокада продлится до прекращения агрессивных действий США в регионе. Администрация президента Трампа обосновала свои удары реакцией на действия Ирана против коммерческих судов.
Напряжение на Ближнем Востоке резко обострилось после того, как Центральное командование США (CENTCOM) начало обстрелы иранских объектов в ответ на перекрытие Ормузского пролива. Иран нанёс ответные удары по военной инфраструктуре США в регионе. МИД Ирана назвал агрессию Вашингтона грубым нарушением меморандума о взаимопонимании. Эскалация может привести к полномасштабному конфликту. Мировые державы призвали стороны к деэскалации, но ситуация остаётся критической. В ООН планируется экстренное заседание. Ближневосточный регион находится на грани военного столкновения.
Иран заявил о подрыве безопасности из-за действий США в регионе.
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