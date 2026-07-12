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КСИР заявил об уничтожении ангаров с MQ-9 в Иордании

КСИР: уничтожен центр управления и ангары БПЛА в Иордании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении командного центра и ангаров для беспилотников MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, передает Reuters. Атака стала ответом на обстрелы США, начатые в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум о прекращении конфликта.

По данным КСИР, удар пришёлся по ключевым объектам военной инфраструктуры на территории Иордании. Ангары использовались для размещения американских ударных дронов MQ-9, которые активно применялись в регионе. Также поражён центр управления, координировавший действия сил США на Ближнем Востоке.

На фоне атаки в Катаре прогремели взрывы, власти призвали жителей укрыться. В ОАЭ сообщили о работе ПВО над перехватом ракет и беспилотников, а в Бахрейне была объявлена воздушная тревога. Ранее звуки детонации фиксировались в иранских городах Ассалуйе, Бендер-Аббас и на острове Кешм.

Иран заблокировал Ормузский пролив в ночь на воскресенье, назвав это мерой против американского вмешательства. В КСИР пояснили, что блокада продлится до прекращения агрессивных действий США в регионе. Администрация президента Трампа обосновала свои удары реакцией на действия Ирана против коммерческих судов.

Напряжение на Ближнем Востоке резко обострилось после того, как Центральное командование США (CENTCOM) начало обстрелы иранских объектов в ответ на перекрытие Ормузского пролива. Иран нанёс ответные удары по военной инфраструктуре США в регионе. МИД Ирана назвал агрессию Вашингтона грубым нарушением меморандума о взаимопонимании. Эскалация может привести к полномасштабному конфликту. Мировые державы призвали стороны к деэскалации, но ситуация остаётся критической. В ООН планируется экстренное заседание. Ближневосточный регион находится на грани военного столкновения.

Иран заявил о подрыве безопасности из-за действий США в регионе.

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