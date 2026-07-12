Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ групповыми ударами по Одессе и Черноморску разнесли военные склады и суда

Российские силы ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по портам Одессы и Черноморска. Минобороны РФ отмечает, что в зоне поражения оказались склады с военными грузами, топливом, а также морские суда и паром, перевозившие эти ресурсы в украинские порты.

«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военного имущества и топлива», — доложили в ведомстве утром 12 июля.

Ранее экс-депутат Рады сообщил, что завод «Визар», ремонтировавший зенитные системы ВСУ, полностью уничтожен. Причиной стала детонация соседнего склада боеприпасов в Вишнёвом под Киевом после удара ВСУ — снаряды рвались 8 часов подряд. Среди взорвавшихся зарядов, по его словам, были кассетные боеприпасы и урановые сердечники для снарядов к американским танкам Abrams.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше