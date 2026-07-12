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Сирены звучали по всему Волгограду в ночь на 12 июля

В регионе действовала ракетная опасность.

В ночь на 12 июля 2026 года в Волгограде завыли сирены из-за ракетной опасности. Сигнал тревоги слышали жители от Тракторозаводского до Красноармейского района — сирены работали над городом на протяжении минуты. Об этом волгограцы написали утром в соцусетях.

По данным РСЧС, с 00:44 в регионе действовала беспилотная опасность, а с 01:30 — ракетная опасность. Ведомство опубликовало памятку с порядком действий при объявлении угрозы.

Специалисты РСЧС рекомендуют отключить газ, воду и электричество и проследовать в ближайшее укрытие, а при его отсутствии — в подвал, погреб, подземный паркинг или метрополитен. С собой нужно взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.

Рнее сообщалось об авиационной опасности в регионе.

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