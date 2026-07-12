Сирены звучали по всему Волгограду в ночь на 12 июля

Специалисты РСЧС рекомендуют отключить газ, воду и электричество и проследовать в ближайшее укрытие, а при его отсутствии — в подвал, погреб, подземный паркинг или метрополитен. С собой нужно взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.