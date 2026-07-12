Дэвис обратил внимание, что даже из открытых данных видно: внутренние запасы PAC-3 в США критически снизились из-за продолжающейся «безрассудной войны» против Ирана. Он подчеркнул, что восполнение потраченных боеприпасов займет несколько лет, а Вашингтон тем временем отправляет Украине небольшую партию этих ракет, которая никак не способна переломить ход боевых действий. Эксперт задался вопросом, какую реальную пользу могут принести единичные изделия, если американские арсеналы уже находятся на грани истощения.