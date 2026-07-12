Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал решение Вашингтона поставить Киеву дополнительные зенитные ракеты PAC-3. В своем посте в соцсети X он заявил, что эти поставки не только бесполезны для Украины, но и напрямую угрожают обороноспособности самих Соединенных Штатов.
По мнению военного, такой шаг демонстрирует, что американское руководство не осознаёт ни реальной природы российско-украинского противостояния, ни собственных нужд в сфере безопасности.
Дэвис обратил внимание, что даже из открытых данных видно: внутренние запасы PAC-3 в США критически снизились из-за продолжающейся «безрассудной войны» против Ирана. Он подчеркнул, что восполнение потраченных боеприпасов займет несколько лет, а Вашингтон тем временем отправляет Украине небольшую партию этих ракет, которая никак не способна переломить ход боевых действий. Эксперт задался вопросом, какую реальную пользу могут принести единичные изделия, если американские арсеналы уже находятся на грани истощения.
На этой неделе Владимир Зеленский сообщил о скором получении от США ракет для Patriot PAC-3. В свою очередь, Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство снарядов для этих комплексов, и Украина будто бы сможет начать выпуск сразу после получения необходимых инструкций.
Российские власти неоднократно предостерегали западные страны от наращивания военной помощи Украине, указывая, что такие поставки лишь затягивают конфликт и не меняют его исхода. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые партии вооружений станут законными целями для Российской армии.
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