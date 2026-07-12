Что происходит на М-4 «Дон» после атаки ВСУ 12 июля 2026

Массированная атака беспилотников, удар по судну в Азово-Черноморском канале и временное закрытие федеральной трассы М-4 «Дон».
«АиФ-Ростов» собрал ключевые события минувшей ночи.
Сбито более 20 БПЛА.
В ночь на 12 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в ходе отражения налёта было уничтожено более двух десятков украинских беспилотников.
«Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района — Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и акватория Таганрогского залива», — сообщил глава региона.
В результате атаки противника в Таганрогском заливе пострадало торговое судно. При заходе в Азово-Черноморский морской канал украинский БПЛА повредил пустой танкер. На борту возник пожар, который был оперативно локализован.
Как уточнил губернатор, судно шло без груза, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших в результате инцидента также нет.
Что происходит на трассе М-4 «Дон» 12 июля 2026: схема объезда.
Последствия ночной атаки затронули и транспортную инфраструктуру региона. На 885-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в южном направлении были обнаружены фрагменты сбитого беспилотника.
Участок дороги временно перекрыли, на месте происшествия работали саперы. Автомобилистов направляли в объезд через поселок Тарасовский.
«Место происшествия взято под охрану. На месте работали сапёры», — уточнил Юрий Слюсарь.
К утру ситуацию на федеральной трассе удалось нормализовать. Глава региона сообщил, что движение на 885-м км трассы М-4 «Дон» в южном направлении полностью восстановлено.
«Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены», — написал губернатор.