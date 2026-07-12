Моряк пропал без вести после атаки на корабль в Ормузском проливе

По данным CENTCOM, в Ормузском проливе был атакован контейнеровоз GFS Galaxy, ходящий под кипрским флагом. Один из членов его команды числится пропавшим без вести. Американское командование сообщило, что судно получило серьёзные повреждения в машинном отделении, там начался пожар, и продолжать рейс оно не может.