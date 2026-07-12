Моряк пропал без вести после атаки на корабль в Ормузском проливе

По данным CENTCOM, в Ормузском проливе был атакован контейнеровоз GFS Galaxy, ходящий под кипрским флагом. Один из членов его команды числится пропавшим без вести. Американское командование сообщило, что судно получило серьёзные повреждения в машинном отделении, там начался пожар, и продолжать рейс оно не может.
Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) уточнило, что инцидент произошёл в 9 морских милях (примерно 16 км) к востоку от Омана. Повреждения зафиксированы в кормовой части, на борту также вспыхнул огонь.
До этого иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) передавали, что военные принудили контейнеровоз к остановке после нескольких предупреждений и нанесли по нему удар, что и позволило его задержать.
Параллельно КСИР объявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока не прекратится вмешательство США в регионе. Там подчеркнули, что с этого момента проход через пролив запрещён для любых плавсредств.
КСИР заявил об уничтожении ангаров с MQ-9 в Иордании.
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