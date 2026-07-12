Американский эксперт заявил, что Украина упустила шанс завершить конфликт

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что все больше жителей Украины, по его мнению, перестают верить в возможность победы, а это напрямую влияет на готовность людей участвовать в боевых действиях. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам Миршаймера, мотивация военнослужащих тесно связана с тем, как они оценивают перспективы конфликта. Он считает, что в ситуации, когда общество убеждено в возможности добиться успеха, люди готовы продолжать борьбу. Однако, как только появляется уверенность в неизбежности поражения, желающих отправляться на фронт становится значительно меньше. Профессор заявил, что, по его оценке, именно такое восприятие конфликта постепенно распространяется среди украинцев.
Американский политолог также выразил мнение, что Украина ранее имела возможность завершить конфликт на более выгодных для себя условиях. В качестве одного из ключевых упущенных моментов он назвал переговоры, состоявшиеся в Стамбуле в 2022 году.
По оценке Миршаймера, отказ от достигнутых тогда договоренностей стал серьезной ошибкой. Он добавил, что, по его мнению, конфликт следовало завершить еще на этом этапе, а после неудачной наступательной кампании 2023 года необходимость поиска политического решения стала еще более очевидной. При этом профессор отметил, что подобная точка зрения долгое время оставалась непопулярной как в западных странах, так и, по его словам, на самой Украине.
Тему стамбульских переговоров ранее затрагивал президент России Владимир Путин. В июне он сообщил, что после согласования проекта договоренностей между российской и украинской делегациями в 2022 году и их парафирования президент Франции Эммануэль Макрон, по словам российского лидера, связался с ним и заявил, что Украина не может подписывать столь важные документы «с пистолетом у виска». Путин утверждал, что после этого принял решение отвести российские войска от Киева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также заявляла, что Великобритания и Европейский союз, по мнению Москвы, последовательно препятствуют политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Она утверждала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году призвал украинское руководство отказаться от подписания стамбульских соглашений и продолжить конфронтацию.
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