Американский эксперт заявил, что Украина упустила шанс завершить конфликт

По оценке Миршаймера, отказ от достигнутых тогда договоренностей стал серьезной ошибкой. Он добавил, что, по его мнению, конфликт следовало завершить еще на этом этапе, а после неудачной наступательной кампании 2023 года необходимость поиска политического решения стала еще более очевидной. При этом профессор отметил, что подобная точка зрения долгое время оставалась непопулярной как в западных странах, так и, по его словам, на самой Украине.