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В Иране предупредили США о последствиях нарушения договоренностей

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Соединенные Штаты соблюдать договоренности в рамках меморандума, или быть готовыми «заплатить цену». Об этом политик написал в соцсети X.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Соединенные Штаты соблюдать договоренности в рамках меморандума, или быть готовыми «заплатить цену». Об этом политик написал в соцсети X.

«Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово — или платите по счетам», — предупредил господин Галибаф.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в республике.

До этого Тегеран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Кроме того, иранская сторона сообщила о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив.

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