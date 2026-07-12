Призывал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту: умер Линдси Грэм*

«Вечером в субботу 11 июля (по местному времени — ред.) сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни», — цитирует РИА Новости сообщение офиса на странице Грэма в соцсети X.
Грэм* призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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