Американский актёр Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche поделился воспоминаниями о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «добрым, вежливым, скромным и вдумчивым» человеком. Эти слова, по признанию артиста, стали результатом глубокого личного впечатления, сформировавшего его положительное отношение к российскому лидеру.
Сигал, известный ролями в боевиках и мастер боевых искусств, получил российское гражданство в 2016 году. В 2018 году он был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США. В его обязанности входит содействие культурному обмену, развитие гуманитарных проектов и укрепление двусторонних контактов в некоммерческой сфере.
Актёр неоднократно участвовал в мероприятиях, направленных на сближение позиций двух стран в области искусства и образования. Его назначение было воспринято неоднозначно как в США, так и в России, но Сигал продолжает выполнять свою миссию, регулярно посещая Россию и встречаясь с официальными лицами. Параллельно с гуманитарной деятельностью Сигал ведёт бизнес в России.
Стивен Сигал — одна из самых неоднозначных фигур в российско-американских отношениях. Его пророссийская позиция неоднократно критиковалась в США, но в России его воспринимают как друга страны. Сигал продолжает активно участвовать в общественной жизни и неоднократно выступал с заявлениями о необходимости диалога между Москвой и Вашингтоном.
Актер Сигал объяснил заблуждения Запада о России.
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