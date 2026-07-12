Актёр Сигал поделился воспоминаниями о встрече с Путиным.

Актёр неоднократно участвовал в мероприятиях, направленных на сближение позиций двух стран в области искусства и образования. Его назначение было воспринято неоднозначно как в США, так и в России, но Сигал продолжает выполнять свою миссию, регулярно посещая Россию и встречаясь с официальными лицами. Параллельно с гуманитарной деятельностью Сигал ведёт бизнес в России.