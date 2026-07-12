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Важная миссия: Лукашенко поздравил Госпромнадзор с 70-летием

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил поздравление в адрес коллектива и ветеранов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям по случаю 70-летия со дня образования ведомства, сообщили в пресс-службе президента.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусский лидер отметил, что Госпромнадзор с самого начала своей деятельности выполняет важнейшую миссию, осуществляя контроль за безопасной эксплуатацией технически сложных объектов всего промышленного комплекса страны.

По словам Лукашенко, эта работа требует от каждого из сотрудников департамента глубоких специальных знаний, принципиальности, принятия ответственных решений, от которых зависят жизни людей, экология регионов и стабильная работа предприятий.

«Успехи страны в развитии ее промышленного потенциала и наш прогресс в научно-технических сферах говорят о том, что вы на должном уровне справляетесь с поставленными перед вами задачами, во многом предупреждая возможные риски и работая на опережение», — подчеркнул глава государства.

Особые слова благодарности Лукашенко выразил ветеранам Госпромнадзора. Белорусский лидер подчеркнул, что благодаря их усилиям и профессионализму заложены прочные традиции деятельности департамента, в основе которых лежит надежность и безопасность.

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