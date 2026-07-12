Важная миссия: Лукашенко поздравил Госпромнадзор с 70-летием

«Успехи страны в развитии ее промышленного потенциала и наш прогресс в научно-технических сферах говорят о том, что вы на должном уровне справляетесь с поставленными перед вами задачами, во многом предупреждая возможные риски и работая на опережение», — подчеркнул глава государства.