Умер американский сенатор Линдси Грэм

Линдси Грэму был 71 год. Он был сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года), председателем бюджетного комитета сената США (с января 2025 года). Политик известен своими скандальными высказываниями в адрес России, неоднократно выступал за усиление санкционного режима. Также Линдси Грэм выступал за силовые действия в отношении Ирана.