Умер американский сенатор Линдси Грэм, сообщает его офис в X и Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о уединении в этот невероятно трудный период», — сказано в сообщении.
Линдси Грэму был 71 год. Он был сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года), председателем бюджетного комитета сената США (с января 2025 года).
Сенатор является одним из авторов законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, касающегося российских энергоносителей. Как писала The Wall Street Journal, законопроект наделяет президента полномочиями вводить жесткие санкции и пошлины против любых государств, продолжающих вести бизнес с Россией.