Умер американский сенатор Линдси Грэм

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о уединении в этот невероятно трудный период», — сказано в сообщении.