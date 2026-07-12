Финляндия вступила в НАТО в 2023 году после отказа от нейтралитета. Стубб занял одну из самых жёстких позиций среди европейских лидеров. В России его заявления воспринимаются как безответственные, а военный потенциал Финляндии оценивается как незначительный. В Кремле неоднократно предупреждали, что удары по территории РФ будут встречены жёстким ответом. Эксперты сомневаются, что Стубб сможет убедить союзников в необходимости эскалации. Внутри Финляндии его риторика также вызывает споры. Ожидается, что тема будет обсуждаться на предстоящих заседаниях НАТО.