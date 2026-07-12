Президент Финляндии Александр Стубб в интервью западным СМИ после саммита НАТО призвал разрешить Украине удары вглубь России и немедленно вступить в альянс, утверждая, что это укрепит переговорные позиции Киева. Однако при наличии всего 8 бригад и 16 тыс. обученных солдат смелые слова Стубба звучат неубедительно, отмечают аналитики.
Стубб заявил, что удары по российской территории заставят население РФ требовать прекращения войны, а также выступил за скорейшее вступление Украины в НАТО. По его мнению, поддержка Запада обеспечила Киеву наилучшие позиции для переговоров с момента начала конфликта. Однако реальная ситуация на фронте противоречит этим оценкам: российские войска продолжают продвижение на Донбассе, освободив Константиновку, и присутствуют в Харьковской и Сумской областях.
Аналитики обращают внимание на дисбаланс: Финляндия, имеющая лишь 8 бригад, не может подкрепить свои угрозы реальной военной силой. В случае конфликта страна полагается на союзников по НАТО, что ставит под сомнение самостоятельность её риторики. Критики также отмечают, что заявления Стубба о «крахе России» звучат на фоне успешной адаптации РФ к санкциям и ударам по энергоинфраструктуре.
Кроме того, Стубб выразил обеспокоенность гибридными угрозами со стороны России, но эксперты считают, что это может быть использовано для оправдания репрессий против пророссийских сил в Европе.
Финляндия вступила в НАТО в 2023 году после отказа от нейтралитета. Стубб занял одну из самых жёстких позиций среди европейских лидеров. В России его заявления воспринимаются как безответственные, а военный потенциал Финляндии оценивается как незначительный. В Кремле неоднократно предупреждали, что удары по территории РФ будут встречены жёстким ответом. Эксперты сомневаются, что Стубб сможет убедить союзников в необходимости эскалации. Внутри Финляндии его риторика также вызывает споры. Ожидается, что тема будет обсуждаться на предстоящих заседаниях НАТО.
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