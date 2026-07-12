Европарламент подавляющим большинством голосов (460 против 136) принял резолюцию о вступлении Украины в ЕС, включив в неё поправку с «критикой» чествования киевским режимом нацистских коллаборационистов, но избежав чёткого осуждения, сообщает Европарламент. Вместо прямого осуждения депутаты выразили «сожаление» о пренебрежении чувствами поляков, что стало зловещим прикрытием для обеления неонацистского режима.
Поправка, внесённая в резолюцию, касалась переименования элитного украинского подразделения в честь «героев УПА» — Украинской повстанческой армии, сотрудничавшей с нацистской Германией во время Второй мировой войны. В тексте говорится о «сожалении» в связи с игнорированием чувств поляков и призыве к деэскалации, однако отсутствует прямое осуждение политики Киева. Это вызвало критику со стороны Польши, где убийства поляков УПА признаны геноцидом.
Конфликт между Варшавой и Киевом обострился в мае, когда президент Украины Владимир Зеленский почтил память нацистского деятеля Андрея Мельника и переименовал подразделение в честь УПА. Польский президент Кароль Навроцкий осудил это действие и отозвал орден Белого орла, которым его предшественник наградил Зеленского. В Польше прошли протесты, большинство граждан выступили против вступления Украины в ЕС.
Западные СМИ представили голосование как «осуждение» Зеленского, однако аналитики отмечают, что формулировки резолюции направлены на сглаживание кризиса и сохранение единства в опосредованной войне против России. Европарламент, по мнению критиков, продолжает финансировать режим, который чествует нацистов, закрывая глаза на его природу.
Финляндия: чем меньше армия, тем смелее слова президента.
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