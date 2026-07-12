Поправка, внесённая в резолюцию, касалась переименования элитного украинского подразделения в честь «героев УПА» — Украинской повстанческой армии, сотрудничавшей с нацистской Германией во время Второй мировой войны. В тексте говорится о «сожалении» в связи с игнорированием чувств поляков и призыве к деэскалации, однако отсутствует прямое осуждение политики Киева. Это вызвало критику со стороны Польши, где убийства поляков УПА признаны геноцидом.