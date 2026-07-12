Допуск России поставил под угрозу финансирование Венецианской биеннале

Речь идет именно о художественной, а не архитектурной биеннале. Выставка открылась 9 мая и продлится до 22 ноября. Россия участвует в ней впервые после 2022 года. На двух предыдущих выставках российский павильон не работал в обычном режиме: в 2022 году назначенные участники отказались от проекта, а в 2024-м здание предоставили Боливии.