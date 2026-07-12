Допуск России поставил под угрозу финансирование Венецианской биеннале

Европейская комиссия официально рекомендовала прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. Причиной стало возвращение российского национального павильона на 61-ю Международную художественную выставку. Окончательное решение должна принять Европейская исполнительная агентура по образованию и культуре.
Речь идет именно о художественной, а не архитектурной биеннале. Выставка открылась 9 мая и продлится до 22 ноября. Россия участвует в ней впервые после 2022 года. На двух предыдущих выставках российский павильон не работал в обычном режиме: в 2022 году назначенные участники отказались от проекта, а в 2024-м здание предоставили Боливии.
Европейская комиссия начала процедуру проверки еще до открытия выставки. Брюссель предупредил организаторов, что участие России может противоречить условиям предоставления европейских средств и действующим ограничениям ЕС. После этого фонду биеннале направили несколько писем с требованием разъяснить, как принималось решение об открытии павильона и соблюдались ли санкционные правила.
В июне комиссия сообщила, что ответы организаторов не сняли возникшие вопросы, и предоставила им еще 30 дней для дополнительных пояснений. После изучения полученных материалов Брюссель пришел к выводу, что представленных аргументов недостаточно, и передал профильному агентству рекомендацию расторгнуть соглашение о финансировании.
Грант рассчитан на трехлетний период и не предназначен непосредственно для содержания российского павильона. Средства должны были использоваться для поддержки кинопроизводства и проектов, связанных с иммерсивными технологиями. Таким термином называют решения, создающие эффект присутствия с помощью виртуальной или дополненной реальности и других цифровых средств.
Еврокомиссия обосновала свою позицию тем, что учреждения, получающие деньги европейских налогоплательщиков, должны соблюдать нормы и ценности ЕС. Ранее Брюссель также указывал, что культурные площадки не должны предоставлять пространство лицам, которые поддерживают или оправдывают действия российских властей на Украине.
Организаторы биеннале заявляли, что действовали в соответствии с национальными и международными нормами. Фонд также утверждал, что предоставил итальянскому Министерству культуры необходимую документацию и не обладает полномочиями самостоятельно вводить дополнительные санкции против государств. Руководство форума объясняло свою позицию стремлением сохранить биеннале как пространство международного культурного диалога без политической цензуры.
Решение фонда не поддержало и правительство Италии. Власти страны подчеркивали, что допуск России был самостоятельным выбором руководства биеннале. Более 20 европейских государств также направили организаторам обращение с требованием пересмотреть участие российского павильона.
Прекращение гранта пока нельзя считать окончательно оформленным. Еврокомиссия выдала политическую и административную рекомендацию, однако формальное решение остается за агентством, которое управляет программой финансирования. В случае расторжения соглашения биеннале лишится двух миллионов евро, предназначенных для проектов на период до 2028 года.
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