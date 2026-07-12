Частные клиники и магазины в России могут начать маркировать

Ранее Росстандарт утвердил пакет новых ГОСТов для молочной продукции, включая сливочное масло, мягкие сыры и детское питание. Впервые в России появились госстандарты на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей с 1 года. В документах прописаны единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению такой специализированной продукции. Разработаны они в рамках союзного плана стандартизации детского питания до 2028 года и вступают в силу с 1 января 2027 года, применять их можно будет и досрочно.