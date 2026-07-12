Умер бывший эмир Катара Аль Тани

Хамад бен Халифа Аль Тани родился в 1952 году. Был седьмым эмиром Катара и третьим из династии Аль Тани. При поддержке других членов семьи занял пост главы государства 27 июня 1995 года, когда его отец, эмир Халифа бен Хамад Аль Тани, находился в командировке в Швейцарии. Тот затем проживал во Франции и вернулся на родину лишь в 2004 году.