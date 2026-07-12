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Умер бывший эмир Катара Аль Тани

Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, который управлял государством 18 лет, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила канцелярия эмира в соцсети X.

Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, который управлял государством 18 лет, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила канцелярия эмира в соцсети X.

«С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушел из жизни сегодня утром в возрасте 74 лет», — подчеркнула канцелярия.

Хамад бен Халифа Аль Тани родился в 1952 году. Был седьмым эмиром Катара и третьим из династии Аль Тани. При поддержке других членов семьи занял пост главы государства 27 июня 1995 года, когда его отец, эмир Халифа бен Хамад Аль Тани, находился в командировке в Швейцарии. Тот затем проживал во Франции и вернулся на родину лишь в 2004 году.

Период правления эмира Хамада ассоциируется с реформами и модернизацией Катара. 8 июня 2004 года была принята первая постоянная конституция Катара, она вступила в силу 9 июня 2005 года. Господин Аль Тани правил Катаром 18 лет, а в 2013-м отказался от престола в пользу своего сына, который управляет государством до сих пор.

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