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МИД: Москва готова к диалогу с НАТО при соблюдении принципов безопасности

Москва готова к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

Источник: Life.ru

По его словам, Россия неоднократно подчёркивала, что не планирует нападения на страны альянса и открыта к переговорам, если они будут строиться на учёте интересов РФ и базовых принципов международной безопасности.

При этом дипломат отметил, что НАТО изначально ориентирован на конфронтацию и силу. Он также выразил сомнение в реальной готовности блока к сотрудничеству ради стабильности.

«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — заключил собеседник агентства.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. «НАТО 3.0» будет строиться на основе нескольких факторов — выводе части американских сил из Европы и передачи новых военных полномочий странам ЕС.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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