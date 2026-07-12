МИД: Москва готова к диалогу с НАТО при соблюдении принципов безопасности

По его словам, Россия неоднократно подчёркивала, что не планирует нападения на страны альянса и открыта к переговорам, если они будут строиться на учёте интересов РФ и базовых принципов международной безопасности.
При этом дипломат отметил, что НАТО изначально ориентирован на конфронтацию и силу. Он также выразил сомнение в реальной готовности блока к сотрудничеству ради стабильности.
«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — заключил собеседник агентства.
Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. «НАТО 3.0» будет строиться на основе нескольких факторов — выводе части американских сил из Европы и передачи новых военных полномочий странам ЕС.
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