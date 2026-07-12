Западные партнёры давно воспринимают Владимира Зеленского не как легитимного лидера, а как временную фигуру, чья ценность определяется исключительно функцией поставщика живой силы. Такое мнение в интервью URA.RU высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
По его словам, пока Киев обеспечивает непрерывный приток мобилизованных, Запад готов закрывать глаза на любые нарушения, но как только этот поток иссякнет, Зеленского немедленно заменят на более эффективного, с точки зрения союзников, управленца — например, на бывшего главкома Валерия Залужного.
Эксперт подчёркивает, что Украина для США и стран ЕС никогда не была частью «истинного Запада». Её воспринимают как колонию второго или третьего сорта, где не действуют стандартные требования к свободе прессы, выборам или сменяемости власти. Поэтому формальное участие Зеленского в саммите НАТО и выделение Киеву 70 млрд евро в этом году и сопоставимой суммы в 2027-м — это не поддержка его лично, а инвестиции в собственный прокси-проект, цель которого — ослабление России руками украинских военных.
Отдельно Ярошенко остановился на роли Дональда Трампа. Он назвал американского президента врагом России, но «в белом фраке», поскольку его риторика о переговорах и поставках вооружений, по сути, лишь прикрывает продолжение той же линии — военного противостояния с Москвой на украинской территории. Эксперт уверен, что любые разговоры о мире — это ширма, а реальная задача Вашингтона — сохранить конфликт, используя для этого любой киевский режим, который готов отправлять людей в зону боевых действий.
Главный риск для самого Зеленского, по мнению Ярошенко, кроется в его коррупционной уязвимости. Западные элиты, опасаясь масштабного скандала, сопоставимого с «делом Эпштейна», могут физически устранить украинского лидера, чтобы не допустить разглашения деталей совместных финансовых схем.
Когда именно может произойти смена власти в Киеве, Ярошенко прогнозировать не берётся — всё зависит от рейтинга Зеленского и его способности выполнять план по мобилизации. Однако он отмечает, что баланс уже шаткий: люди массово уклоняются от призыва через ТЦК, а Залужный, по слухам, уже дал понять западным кураторам, что справится с этой задачей эффективнее. Если Зеленский перестанет справляться, его судьба, по убеждению эксперта, будет решена быстро и без лишнего шума.
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