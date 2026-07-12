Когда именно может произойти смена власти в Киеве, Ярошенко прогнозировать не берётся — всё зависит от рейтинга Зеленского и его способности выполнять план по мобилизации. Однако он отмечает, что баланс уже шаткий: люди массово уклоняются от призыва через ТЦК, а Залужный, по слухам, уже дал понять западным кураторам, что справится с этой задачей эффективнее. Если Зеленский перестанет справляться, его судьба, по убеждению эксперта, будет решена быстро и без лишнего шума.