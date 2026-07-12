Все партии представили документы в Центризбирком к выборам в Госдуму

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательных бюллетенях по федеральному округу будет представлено не более 11 партий. К настоящему моменту, помимо «Зеленых», документы сдали все парламентские силы («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия»), а также Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России» и «Родина». Часть из них ведомство уже официально заверило.