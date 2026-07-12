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Все партии представили документы в Центризбирком к выборам в Госдуму

Центризбирком завершил прием документов от партий на выборы в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Государственную думу. Таким образом, все 11 политических объединений, планирующих участвовать в парламентской кампании, отчитались перед ЦИК.

В воскресенье, 12 июля, партийная делегация во главе с сопредседателями Александрой Кудзаговой и Русланом Хвостовым доставила в Центризбирком пакеты данных по федеральному списку (263 кандидата) и одномандатным округам (135 кандидатов). Эти квоты были утверждены на съезде партии 5 июля.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательных бюллетенях по федеральному округу будет представлено не более 11 партий. К настоящему моменту, помимо «Зеленых», документы сдали все парламентские силы («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия»), а также Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России» и «Родина». Часть из них ведомство уже официально заверило.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.

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