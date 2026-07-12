Зеленский пообещал наказать разместивших военный склад в жилом районе

При этом инструктор ВСУ Антон Черный в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко заявил, что огромный взрыв в Вишневым стал не первым подобным происшествием. По его словам, незадолго до этого был вторичная детонация произошла и на уничтоженном складе в Павлограде Днепропетровской области, также расположенном среди жилой застройки. Романенко же выразил мнение, что Киев занижает данные по числу погибших в Вишневом.