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В Свердловской области ждут омбудсмена Яну Лантратову

Завтра, 13 июля, в Свердловскую область планирует прибыть уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Источник: Соцсети

Об этом ЕАН рассказал источник в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

«Это будет ее первый визит в регион. В программе встреча с волонтерами, свердловским губернатором Денисом Паслером и омбудсменом Татьяной Мерзляковой», — сообщил собеседник ЕАН.

Яна Лантратова стала федеральным омбудсменом в мае текущего года. На этом посту она сменила Татьяну Москалькову, которая планирует избраться в новый созыв Госдумы.

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