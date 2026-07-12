В Свердловской области ждут омбудсмена Яну Лантратову

Об этом ЕАН рассказал источник в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
«Это будет ее первый визит в регион. В программе встреча с волонтерами, свердловским губернатором Денисом Паслером и омбудсменом Татьяной Мерзляковой», — сообщил собеседник ЕАН.
Яна Лантратова стала федеральным омбудсменом в мае текущего года. На этом посту она сменила Татьяну Москалькову, которая планирует избраться в новый созыв Госдумы.
Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.Читать дальше